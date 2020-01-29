Ирвайн, США, , 11:40 — REGNUM Один из разработчиков Warcraft III Кео Милкер назвал своё творение «Крёстным отцом» от мира игр». Это заявление он сделал в интервью порталу cybersport.ru 29 января.

Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm. К разработке ремейка ему удалось приступить только за шесть месяцев до релиза.

Напомним, релиз Warcraft III: Reforged состоялся 29 января 2020 года. В первые часы после выхода пользователи неоднозначно отзываются об игре.

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