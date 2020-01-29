Новороссийск, Краснодарский край, , 11:40 — REGNUM Гражданин КНР госпитализирован с иностранного судна в Новороссийске Краснодарского края, сообщается в Instagram-аккаунте скорой помощи Новороссийска 29 января. Причина — подозрение на острый аппендицит.

«Сегодня наша бригада выезжала по вызову на иностранное судно. Стало плохо китайскому моряку. По телефону в диспетчерскую сообщили, что у мужчины боли в животе. С учетом обстановки, медики оделись в одноразовые костюмы биологической защиты. На судне с моряком пришлось общаться с помощью переводчика. Наш опытный фельдшер Виктор Азаров осмотрел больного и задал ему ряд вопросов. Предварительный диагноз поставил сразу — острый аппендицит. К тому же выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных этим вирусом», — уточнили в пресс-службе скорой помощи.

Между тем, чтобы полностью исключить подозрения на коронавирус, пациента госпитализировали в инфекционную больницу, в специальный изолированный бокс. После проверки его перевели в первую горбольницу.

«В Новороссийске нет больных, инфицированных коронавирусом, несмотря на слухи, которые ходят в соцсетях», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января в Краснодаре с авиарейса из Китая был госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус. Подозрения не подтвердились.