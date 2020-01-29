Новосибирск, , 11:39 — REGNUM В Новосибирске накануне, 28 января, более 50 человек приняли участие в шествии обманутых дольщиков жилищного комплекса «Новомарусино». Оно прошло в Нарымском сквере. С плакатами — «Бездомный полк — Новомарусино» и «Минстрой за бездействие в отставку» — люди провели на улице более часа, пишет Сиб.фм.

Дольщики пояснили, что таким образом хотели напомнить городским и областным властям о своих нарушенных правах, но из чиновников никто не вышел.

«Мы хотим получить информацию о действиях по каждому долгострою с планируемыми этапами, сроками решений по каждому проблемному объекту города Новосибирска», — пояснили они.

Напомним, что летом 2019 года новосибирского застройщика ООО «Доступное жильё Новосибирск» («ДЖН»), который возводил микрорайон «Новомарусино», объявили банкротом.

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А в январе 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о предоставлении дополнительных мер поддержки обманутым дольщикам.

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