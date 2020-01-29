Уфа, , 11:44 — REGNUM Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии сделал заявку на получение тест-систем для определения нового типа коронавируса, распространяемого в Китае. Об этом 29 января сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Башкирии Олег Мавлютов на пресс-конференции.

По его словам, новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал два вида тест-систем для диагностики коронавируса. После поступления этих тест-систем в Башкирию результаты анализов будут доступны примерно в течение восьми часов.

Олег Мавлютов также отметил, что в настоящее время в столице Башкирии можно поставить диагноз только на обычный коронавирус. Поэтому специалисты вынуждены отправлять материалы анализов в Новосибирск для выявления нового типа вируса. При этом постановка диагноза занимает около суток из-за удаленности лаборатории.

Отмечается, что 28 января научный центр «Вектор» включили в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие Всемирной организации здравоохранения в диагностике нового коронавируса.

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