Красноярский край, , 11:35 — REGNUM Флаг Красноярского края, а также Русского географического общества (РГО) развернули на Южном полюсе Земли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на краю земли побывал председатель красноярского отделения РГО Игорь Спириденко.

«Я доставил и установил на Южном полюсе памятный знак в честь 175-летия основания Русского географического общества, а также продемонстрировал флаги РГО и Красноярского края, которые уже были в Антарктиде», — отметил он, добавив о намерении весной установить точно такой же памятный знак и на Северном полюсе.

Отмечается, что Международная научная экспедиция в Антарктиду организовал шведский учёный и бизнесмен Фредерик Паулсен. Он также входит в попечительский совет РГО.

По словам Спириденко, погода во время экспедиции была хорошая, поскольку в Антарктике сейчас лето.

«Погода была, как надо: — 30 °C, несильные ветра. Антарктида встретила нашу группу во всём своём великолепии», — отметил он.

Добавим, что 28 января отмечается 200-летие со времени открытия южного континента российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году. Как сообщало ИА REGNUM, в честь этого события Президентская библиотека в Санкт-Петербурге представила исследовательские материалы об этом событии.

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