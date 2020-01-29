Оренбург, , 11:33 — REGNUM Двухмесячному ребёнку из Оренбурга потребовалась помощь санкт-петербургских медиков. Младенец страдает врожденной аномалией гортани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Оренбургской области.

Ребенок в тяжелом состоянии находился в детской областной больнице. После консультации со специалистами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета принято решение о транспортировке малыша в Санкт-Петербург. Маленькому пациенту необходимо детальное обследование. Провести его могут только в федеральном центре.

На реанимобиле ребёнка доставили в аэропорт. Санавиация организовала оперативно перелет ребенка, который дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.