Москва, , 11:33 — REGNUM Церемония отпевания протоиерея Всеволода Чаплина проходит в Москве 29 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он проводится в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где Чаплин служин настоятелем. После ожидается гражданская панихида и похороны. Они пройдут на Троекуровском кладбище.

Читайте также: О глубинном народе, цифровой власти и элитном жулье — Чаплин в цитатах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Всеволод Чаплин ушёл из жизни 26 января. Ему был 51 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище