Ирбит, Свердловская область, , 11:32 — REGNUM В Свердловской области проверяют пятиэтажный дом на улице Комсомольской в Ирбите, в котором вечером 28 января произошёл хлопок. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Здесь работают сотрудники областной испытательной пожарной лаборатории. Они проверяют целостность конструкций. Задействован диагностический комплекс «Стрела П».

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире на четвёртом этаже дома ранее произошёл пожар. Погиб молодой человек. В квартире пожарные обнаружили повреждённую межкомнатную перегородку. 120 жильцов эвакуировали, но затем жильцам двух из четырёх подъездов разрешили вернуться домой.

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