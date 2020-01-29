Барнаул, , 11:24 — REGNUM Распоряжение о введении карантина на территории Алтайского края по причине вспышки заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Текст распоряжения 29 января обнародован на сайте краевого Роспотребнадзора.

По данным Пащенко, эпидемический порог заболеваемости ОРВИ с 20 по 26 января был превышен на 53,8%, в результате чего количество заболевших растёт, болеют вирусами гриппа В, А /H1N1/2009, А/H3N2/ .

В связи с этим главный санитарный врач ввела карантин с 29 января в образовательных, медицинских и социальных краевых организациях, а также в области торговли, обслуживания и транспорта.

Также отмечается, что в школах меры карантина предполагают ежедневную проверку посещаемости, частую влажную и сухую уборку и запрет на проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Биробиджане из-за роста заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями, а также для предотвращения распространения гриппа, на карантин закрыты 30 школьных классов и одна школа.