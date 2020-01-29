Москва, 29 января 2020, 10:31 — REGNUM Нидерландская компания Tom Tom Traffic Index поместила Москву на шестое место рейтинга загруженных городов мира в 2019 году.
Исследователи проанализировали дорожную ситуацию в 403 городах 56 стран мира.
Москва пропустила вперёд три индийских города — Бангалор (первое место), Мумбаи (четвертое) и Пуну (пятое), а также филиппинскую Манилу (второе) и колумбийскую Боготу (третье).
Загруженность на дорогах Москвы выросла на 3% по сравнению с 2018 годом. Тем не менее это не помешало российской столице выйти из первой пятёрки городов с загруженными дорогами.
На 16-м месте рейтинга расположился Санкт-Петербург, на 23-м — Новосибирск, на 25-м — Самара. Также в первой сотне Екатеринбург и Ростов-на-Дону.