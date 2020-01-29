Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) ввели ряд мер для недопущения завоза заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

В частности, в аэропорту организовали двойной тепловизионный контроль для прибывающих из Китая пассажиров. Также специалисты санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора организовали лабораторные обследования тех пассажиров, кто прибыл из Саньи (КНР).

Сейчас в лаборатории свердловского Центра гигиены и эпидемиологии изучаются 237 проб материалов, взятых у обследованных пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Уральские авиалинии» отменить рейсы в Мюнхен, Рим, Париж и Саппоро (Япония). Причиной изменений стало эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, а также введённые Ростуризмом и КНР ограничительные меры.