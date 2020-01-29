Ногайский район, Дагестан, , 10:31 — REGNUM Бывшего главу Ногайского района Дагестана, осужденного за превышение должностных полномочий, обязали возместить причиненный муниципалитету ущерб. Суд взыскал с экс-чиновника более 1,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе прокураторы республики.

Установлено, что в 2014 году осужденный, занимая пост главы района, заключил с частной организацией контракт при отсутствии лимита бюджетных обязательств и плана-графика закупок. В результате муниципалитету был причинен ущерб, размер которого превысил 1,7 млн рублей.

Ногайский районный суд признал бывшего главу виновным, однако сам осужденный не спешил с возмещением ущерба. Тогда прокуратура решила взыскать эти деньги через суд, и тот удовлетворил требование надзорного органа. Экс-чиновник обжаловал это решение, но безуспешно. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Дагестана оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

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