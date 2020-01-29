Махачкала, , 10:29 — REGNUM Благоустройство 34 дворовых территорий запланировано в Махачкале в 2020 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В программу ремонта вошли 12 дворов в Советском районе столицы Дагестана и по 11 — в Кировском и Ленинском, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе администрации города.

Ранее жители Махачкалы совместно со специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии обсудили проекты благоустройства своих дворов. Отмечается, что горожане активно подключились к обсуждению и дали предложения по организации парковочных, досуговых и зеленых зон, установке лавочек и др.

Кроме того, по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в центре и пригородах Махачкалы планируется благоустроить 12 скверов.

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