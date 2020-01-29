Хабаровск, , 10:26 — REGNUM Суд Центрального района Хабаровска отказал в иске о возмещении ущерба клиентке Россельхозбанка, у которой в октябре 2019 года из банковской ячейки пропали деньги и драгоценности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В суд хабаровчанка Ирина М представила все, какие только возможно, доказательства того, что и деньги, и фамильные драгоценности в ячейке были.

«Мы представили документы, подтверждающие, что накануне Ирина и ее супруг продали в Хабаровске квартиру. Когда моя доверительница положила в ячейку ценности и деньги, она сфотографировала их и фото отправила мужу. Мы представили фото, где указана дата, экспертизу, подтверждающую, что фото подлинное. У нас была экспертиза, подтверждающая, что банковскую ячейку вскрыли не родным ключом, а посторонним предметом. Тем не менее, суд в иске отказал. Мы ждем мотивированное решение, потом будем, конечно, обращаться в суд вышестоящей инстанции», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель потерпевшей Наталья Павельева.

Помимо Ирины М еще у семи жителей Хабаровска из банковских ячеек были украдены и деньги, и ценности. В общей сложности ущерб составил более $ 1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Ирина М обнаружила, что банковская ячейка, в которую она положила деньги от продажи квартиры и фамильные украшения, пуста. В ответ на требования возмущенной женщины объяснить в чем дело охрана банка принялась ей грубить, требовать доказательств того, что ценности вообще были в ячейке. После того, как ИА REGNUM опубликовало историю Ирины, в банк бросились другие вкладчики. Еще семь человек обнаружили, что их ячейки обворованы. Были возбуждены 8 уголовных дел, которые объединены позднее в одно производство. Расследование продолжается.