Москва, , 10:23 — REGNUM Роскачество проверило школьную форму и обнаружило, что многие товары не соответствуют требованиям законодательства по воздухонепроницаемости и гигроскопичности. Об этом 29 января сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Роскачество проверило школьные пиджаки для мальчиков, которые были приобретены в детских магазинах, торговых центрах, интернет-магазинах и на крупных вещевых рынках.

Цена на пиджаки 21 торговой марки производства России, Китая, Вьетнама и Турции варьировалась от 1,3 тыс. рублей до 8,7 тыс. рублей.

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Так, бренды Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly и ASN Aselin не вызвали претензий, у других — от одного до трех несоответствий одновременно. Как правило, речь шла об обмане с составом ткани — подмена хлопка или шерсти дешевой синтетики.

Также сообщается, что ряд производителей оперативно отреагировали на нарушения и изъяли из продажи пиджаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Роскачество проверило школьные пиджаки для мальчиков. Тогда среди товаров, не соответствующих требованиям безопасности, пять оказались производства РФ, шесть — зарубежного производства. При этом товары десяти марок были признаны качественными и безопасными.

Эксперты отметили, что ситуация с качеством школьных пиджаков значительно лучше, чем со школьными сарафанами. Требованиям безопасности не отвечали 44% таких изделий. У школьных брюк этот показатель достиг 60%.

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