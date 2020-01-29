Нальчик, , 10:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан местный житель, которого подозревают в убийстве родного брата. Преступление было совершено 11 января в селе Баксаненок.

Как сообщали ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону, двое мужчин, 27 и 24 лет, поссорились во время распития спиртных напитков в одном из частных домов. Конфликт закончился тем, что младший брат несколько раз ударил ножом старшего. Раненый был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемому предъявлено обвинение. Он арестован.

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