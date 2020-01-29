Нур-Султан, , 10:19 — REGNUM Порог достаточности пенсионных накоплений в Казахстане планируют привязать к возрасту человека. Об этом 29 января заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на круглом столе в сенате.

По его словам, порог достаточности для молодых работников будет меньше, так как сохраняется большой интервал времен для накопления пенсионных вкладов. В качестве примера министр привел 30-летнего мужчину с порогом достаточности 6,7 млн тенге ($17,6 тыс.), тогда как в 50-летнем возрасте этот показатель уже составит 7,2 млн тенге ($19 тыс.).

Нурымбетов добавил, что порог достаточности у женщин будет выше, так женщины выходят на пенсию на пять лет раньше. В частности, для 33-летней женщины этот показатель составит 9,6 млн тенге ($25,3 тыс.).

Напомним, ранее в правительстве Казахстана предлагали внести порог накопления на уровне 8,2 млн тенге ($21,6 тыс.) для мужчин и 10,1 млн тенге ($26,6 тыс.) — для женщин. Все накопления выше этого значения предлагается использовать для улучшения жилищных условий, лечения, образования и других нужд.

Эксперты раскритиковали это предложение, так как программа охватывала всего 130 тыс. человек, которые, как правило, по уровню своего достатка не нуждаются в улучшении жилищных условий. Снижение порога достаточности должно привести к увеличению числа лиц, которые смогут воспользоваться своими накоплениями.