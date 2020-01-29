Новосибирск, , 10:17 — REGNUM В 2020/2021 учебном году в школы Новосибирской области пойдут около 40 тыс. первоклассников. Обеспеченность детей местами в общеобразовательных организациях региона составляет 100%. Такие данные сообщил сегодня, 29 января, министр образования области Сергей Федорчук.

«Среди нововведений — дети, проживающие в одной семье и имеющие общее местожительства, имеют право преимущественного приёма в учреждения, где обучаются их братья или сестры. В целом вопрос обеспечения школьными местами является для нас одним из самых главных, этому уделяется повышенное внимание, в том числе в рамках национального проекта «Образование», прокомментировал Федорчук.

Он напомнил, что приём заявлений для зачисления в первый класс возможен в том числе через Единый портал госуслуг.

Из особенностей 2020 года — продолжается приём электронных копий документов (ранее сканы документов не принимались). Решение о зачислении принимается на основе копий, приходить в школу не нужно, оригиналы документов можно будет принести на перекличку или на первое родительское собрание.

В случае отказа причина будет отображена в уведомлениях. Если ребенка зачислили, то придёт статус «зачислен» с комментарием «Ваш ребенок зачислен в класс».

C 2021 года уже не будет необходимости прикладывать сканы документов — данные будут запрашиваться автоматически в электронном виде в ЗАГС и в МВД.