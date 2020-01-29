Пермь, , 10:16 — REGNUM В Перми задержаны два браконьера. В машине была обнаружена уже разделанная туша оленя, сообщает портал v-kurse.ru.

По данным информресурса, мужчины утверждали, что в багажнике находится мясо барана. Между тем, специальная экспертиза показала, что в автомобиле перевозили тушу краснокнижного северного оленя.

Источник издания заявил, что за браконьерство задержаны директор охотхозяйства «Чугрумское» и бывший егерь запасника.

Преступление совершено на территории заказника «Северный олень» в Гайнском районе. По факту убийства редкого животного возбуждено уголовное дело.