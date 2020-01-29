Симферополь, 29 января 2020, 10:22 — REGNUM Правительство Крыма поможет владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову привести его бизнес в порядок и содействовать развитию парка. Об этом 28 января на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он также подчеркнул, что инвестиционный совет республики рассмотрит предложения по развитию парка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белогорский районный суд приостановил деятельность парка «Тайган» из-за многочисленных нарушений.
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