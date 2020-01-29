Симферополь, , 10:22 — REGNUM Правительство Крыма поможет владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову привести его бизнес в порядок и содействовать развитию парка. Об этом 28 января на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие. Олег Алексеевич подтвердил намерение выполнить законные требования органов власти. Дорожная карта по устранению выявленных нарушений согласована», — отметил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что инвестиционный совет республики рассмотрит предложения по развитию парка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белогорский районный суд приостановил деятельность парка «Тайган» из-за многочисленных нарушений.

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