История вопроса

С активизацией строительства Юго-Восточной хорды в Москве в 2019 году начались акции протеста жителей районов, по территориям которых должна пройти новая автомобильная трасса. Так, жители Южного Чертанова протестовали против возможного ухудшения экологической обстановки в их районе с увеличением числа транзитного автотранспорта. В Печатниках протестовали жители общежитий и владельцы гаражей, которые планируется снести в ходе строительства Юго-Восточной хорды. Но наибольший резонанс вызвал скандал в районах Царицыно и Москворечье-Сабурово, где при строительстве моста через Москву-реку для хорды может быть затронута территория предполагаемого могильника Московского завода полиметаллов, где, по некоторым оценкам, при вскрытии грунта могут обнажиться источники радиоактивного загрязнения