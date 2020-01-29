Москва, 29 января 2020, 10:14 — REGNUM Нагатинский суд Москвы перенёс судебное заседание по гражданскому делу о строительстве Юго-Восточной хорды Москвы на 10 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники процесса.
«Суд взял официальную паузу и перенёс судебное заседание на 10 февраля. Ждем дальнейшего раунда», — заявил корреспонденту активист Сергей Галкин.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января судья Ольга Шумова приняла решение о проведении заседаний в закрытом режиме.
Московские активисты подали иск, оспорив возможность строительства Юго-Восточной хорды вблизи с захоронениями радиоактивных отходов. Ответчиком выступает префектура Южного административного округа столицы.