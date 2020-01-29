Тбилиси, , 10:26 — REGNUM Верховный суд Грузии 28 января постановил сократить срок тюремного заключения Георгию Джанашии, признанному виновным в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

По данным журналистов, срок в виде лишения свободы на 11 лет и три месяца был снижен до 8 лет, причем половину этого срока осужденному предстоит отбывать условно. В отношении второго фигуранта по делу, Гуги Барбакадзе, которого признали виновным в убийстве другого подростка, суд не стал менять наказание и оставил прежний приговор — 11 лет и три месяца — в силе.

Напомним, дело об убийстве в драке двух подростков в Тбилиси вызвало большой резонанс в Грузии. Барбакадзе обвинили в убийстве, а Джанашия предъявили обвинение в покушении на убийство, так как его жертва скончалась не на месте, а в больнице.

Отец умершего в больнице школьника Заза Саралидзе возмутился «мягкой» статьей и начал проводить акции протеста. Его поддержало много людей. В результате генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе ушел в отставку, дело было пересмотрено, и Джанашия получил более суровое наказание.