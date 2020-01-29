Ярославль, , 10:10 — REGNUM В Ярославле участники программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» жалуются на невозможность получить деньги на улучшение жилищных условий. Они создали группу в социальной сети и собирают подписи под письмом Владимиру Путину, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект письма опубликован. Авторы обращения пишут о «несостоятельности программы».

Новостройки в Ярославле

«За последние два года количество выдаваемых сертификатов резко снизилось. Сертификаты получают только многодетные семьи города Ярославля, в связи с чем очередь двигается только за счет людей, исключенных по достижении 36 лет», — говорится в письме.

Авторы приводят данные, согласно которым в Ярославле в 2017 году сертификаты получили 148 семей, в 2018 — 131, в 2019 — лишь 44.

«В 2020 году планируется к выдаче 57 сертификатов, которые так же получат только многодетные семьи. В настоящее время ожидание составляет более 8 лет! Суть проблемы заключается в том, что люди отстояли в очереди по программе 8 лет и исключаются из очереди по достижении 36 лет, так и не дождавшись заветного сертификата», — говорится в письме.

Приоритет для участия в программе имеют именно многодетные семьи. И когда сертификатов немного, семьям с одним-двумя детьми не остается ничего. Авторы просят увеличить финансирование программы, либо ввести отдельные очереди для многодетных и не многодетных семей. Также предлагается ввести субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей, участвовавших в программе и не дождавшихся субсидии на покупку квартиры.

Авторы пишут, что обращения в мэрию города и правительство области не дали результата.

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