Ярославль, 29 января 2020, 10:10 — REGNUM В Ярославле участники программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» жалуются на невозможность получить деньги на улучшение жилищных условий. Они создали группу в социальной сети и собирают подписи под письмом Владимиру Путину, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект письма опубликован. Авторы обращения пишут о «несостоятельности программы».
Авторы приводят данные, согласно которым в Ярославле в 2017 году сертификаты получили 148 семей, в 2018 — 131, в 2019 — лишь 44.
Приоритет для участия в программе имеют именно многодетные семьи. И когда сертификатов немного, семьям с одним-двумя детьми не остается ничего. Авторы просят увеличить финансирование программы, либо ввести отдельные очереди для многодетных и не многодетных семей. Также предлагается ввести субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей, участвовавших в программе и не дождавшихся субсидии на покупку квартиры.
Авторы пишут, что обращения в мэрию города и правительство области не дали результата.
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