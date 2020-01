Париж, , 10:10 — REGNUM В сети появился полноценный трейлер сетевого события «Терминатор» для игры Ghost Recon Breakpoint. Его 28 января опубликовала компания Ubisoft на своём официальном YouTube-канале.

В новом ивенте игрокам предстоит объединиться, чтобы дать отпор могущественным роботам из будущего. На время действия события геймеры получат доступ к дополнительным видам транспорта, оружия и косметических предметов.

Напомним, Ghost Recon Breakpoint — это тактический шутер от компании Ubisoft. Его релиз состоялся в июле 2019 года.

