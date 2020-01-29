Южно-Сахалинск, , 10:11 — REGNUM В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Сахалина выявила пять сайтов, торговавших дипломами вузов. Сайты блокируются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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Сайты предлагали дипломы Сахалинского института железнодорожного транспорта ДВГУПС, Сахалинского высшего морского училища, филиала МГУ им. Адмирала Невельского. Ранее были выявлены интернет — сайты в Южно-Сахалинске, также предлагавшие дипломы сахалинских вузов. Прокуратура обратилась в суд, по решению суда Роскомнадзор сайты заблокировал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по решению суда Роскомнадзор заблокировал сайты в Хабаровске и на Камчатке, предлагавшие дипломы летчиков гражданской авиации.