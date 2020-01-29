Уфа, , 10:13 — REGNUM Приговор бывшему начальнику финансового отдела судебного департамента ужесточен в Уфе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что 50-летняя обвиняемая, которая занимала должность начальника финансового отдела Управления Судебного департамента в Башкирии, с января 2011 года по декабрь 2017 года вносила в реестры зарплаты информацию о себе, как о мировом судье. При этом мировым судьей не являясь. Полученные денежные средства в сумме свыше 13,7 млн рублей обвиняемая перечисляла на свои расчетные счета.

Отмечается, что подсудимая свою вину признала и возместила 200 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ленинский суд Уфы приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Отмечается, что гособвинитель посчитал данный приговор суда слишком мягким и обжаловал его.

Верховный суд Башкирии согласился с доводами прокурора и приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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