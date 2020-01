Вена, , 10:03 — REGNUM Игра Ori and the Will of the Wisps «ушла на золото» (разработка закончена, а игра отправлена «в печать»). Об этом сообщили её создатели на своей странице в Twitter 28 января.

https://twitter.com/OriTheGame/status/1222236350608371712

Релиз игры состоится 11 марта 2020 года. Сейчас геймеры могут оформить предварительный заказ на обычное и коллекционное издание Ori and the Will of the Wisps.

Напомним, Ori — это серия платформеров от австрийских разработчиков из Moon Studios. В них игроки управляют непоседливым лесным духом и пытаются спасти свой дом от разрушения.

