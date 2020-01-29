Биробиджан, , 10:15 — REGNUM По ходатайству следствия суд продлил на два месяца содержание под стражей иеромонаху Спиридону из Октябрьского района ЕАО, который подозревается в растлении малолетних.

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Как минимум до конца марта священнослужитель Русской Православной Церкви останется под стражей. Официальных комментариев о ходе следствия правоохранительные органы не предоставляли, пишет EAOMedia. Иеромонах был арестован два месяца назад на период предварительного расследования уголовного дела по растлению малолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, церковь отстранила от служения иеромонаха Спиридона, как только стало известно о его обвинении в педофилии. Ранее, до получения священного сана, иеромонах был активным членом партии «Единая Россия».