Кемерово, , 09:59 — REGNUM С начала января 2020 года в Кемеровской области произошло 23 автомобильных пожара. Причина в большинстве случаев — неисправность электрооборудования транспортного средства, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

«Так, сегодня ночью произошло сразу два пожара на транспорте — в городах Калтан и Новокузнецк. Оба из-за неисправности электрооборудования автомобиля», — уточнили в ведомстве.

В итоге, в Новокузнецке из-за возгорания одного автомобиля пострадали ещё два, припаркованных рядом.

В числе распространенных причин автопожаров — неисправность систем, механизмов и узлов.