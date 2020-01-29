Москва, , 09:59 — REGNUM Пять бывших сотрудников правоохранительных органов задержаны по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Уточняется, что задержанные — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы. В настоящее время они находятся на допросе в Следственном комитете РФ.

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Напомним, в середине января 2020 года стало известно о том, что Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против полицейских, избивших журналиста Ивана Голунова. Дело возбуждено по п. «в», ч. 3, ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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Как сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены 3,5 грамма наркотиков. Через пять дней глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью».

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В январе 2020 года в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что по делу журналиста Ивана Голунова от работы отстранены пять человек. Все они уволены из правоохранительных органов, против них возбуждены уголовные дела. Сам Голунов признан следствием потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

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