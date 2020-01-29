Москва, , 09:58 — REGNUM Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Об этом сообщает прогностическая карта предупреждений на сайте метеорологов.

Согласно предупреждению, «жёлтый» уровень в двух регионах будет действовать до 4:00 31 января.

«Местами гололедица», — пояснили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 29 января ожидаются небольшие осадки, температура воздуха прогреется до нуля градусов.

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