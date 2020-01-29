Москва, , 09:57 — REGNUM Все что касается интернета, цифровых технологий их возможностей традиционно считалось сферой близкой к сообществу либералов, если не в части госуправления, то идеологических ценностей — защиты прав и свобод, среди которых право на частную жизнь и защиту персональных данных стояли на первом месте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение главы Минкомсвязи РФ об открытии данные граждан силовикам.

«И вот первое, что граждане России услышали от нового министра Минсвязи господина Шадаева — это предложение открыть персональные данные граждан силовикам по их требованию и без решения суда.

Уже неважно сам он это придумал или его попросили это вбросить для обсуждения, но его имиджу, как специалисту, в отрасли нанесен серьезный репутационный удар.

А Минсвязь будут причислять к ведомствам, курируемым силовиками. Не то чтобы раньше этого не было, но так открыто это не обсуждалось, а теперь фамилии Яровая и Шадаев будут писать через запятую», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.

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