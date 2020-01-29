Москва, 29 января 2020, 09:57 — REGNUM Все что касается интернета, цифровых технологий их возможностей традиционно считалось сферой близкой к сообществу либералов, если не в части госуправления, то идеологических ценностей — защиты прав и свобод, среди которых право на частную жизнь и защиту персональных данных стояли на первом месте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение главы Минкомсвязи РФ об открытии данные граждан силовикам.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.
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