Ирвайн, США, , 09:56 — REGNUM Сегодня, 29 января, состоялся релиз игры Warcraft III: Reforged. Об этом сообщается на сайте компании Blizzard Entertainment.

В честь выхода игры разработчики из Blizzard представили новый трейлер сюжетной кампании проекта. В нём показаны фрагменты игрового процесса и кинематографических роликов.

Напомним, Reforged — это ремейк игры Warcraft III, релиз которой состоялся в 2002 году. В новой версии геймером ждут обновлённая графика, звук и элементы игрового процесса.

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