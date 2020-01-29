Ставрополь, , 10:06 — REGNUM Правоохранительные органы на Ставрополье отреагировали на автомобильную аварию с участием малолетнего лихача, в которой серьезно пострадал водитель такси. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе краевой прокуратуры.

Авария произошла 23 января. По информации местных СМИ, таксист вез молодую женщину с двумя маленькими детьми, и на перекрестке в машину на большой скорости врезался Volkswagen Golf. За рулем иномарки находился 18-летний парень, который пронесся, несмотря на два красных сигнала светофора. Основной удар пришелся на таксиста — 25-летнего отца троих детей, который после этого до сих порнаходится в коме. Пассажирка также пострадала и была доставлена в больницу.

Инцидент получил в регионе широкий резонанс. Активисты недавно созданного в Ставрополе Союза профессиональных водителей такси рассказали порталу NewsTacker, что родители лихача пытаются замять происшествие, пользуясь своими связями. Сам молодой человек в аварии получил перелом ноги и ушибы.

«По указанным [в СМИ] фактам организована проверка соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства. Прокуратурой в следственные органы внесено требование, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего находится на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца

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