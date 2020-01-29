Магас, , 09:53 — REGNUM В Ингушетии задержан 28-летний местный житель, которого заподозрили в подделке документов. Молодой человек ехал за рулем автомашины «Мерседес-Бенц Е200» без водительского удостоверения.

При проверке сотрудниками ГИБДД оказалось, что он является пенсионером МВД. Однако документы, предъявленные водителем, были поддельными, что было установлено в ходе экпертизы. Кроме того, на автомобиле были подложнные государственные регистрационные знаки.

По данному факту возбуждено уголовное дело о подделке документов, а также составлены административные материалы за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков и без водительских прав.

Лжепенсионеру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.