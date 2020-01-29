Биробиджан, , 09:53 — REGNUM На ночные улицы Биробиджана придёт долгожданный свет: подрядная организация начала менять лампы уличного освещения, давно вышедшие из строя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Подрядная компания «Ланит Партнер» из запланированных 150 светильников уличного освещения установила уже 28, а все работы по договору должны быть завершены в последний день февраля.

«Подрядчик отчитывается за каждый отремонтированный светильник — присылают мне фотографии. Как говорится: «Доверяй, но проверяй!». Держу ситуацию на контроле», — сказал мэр города Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Ярославля отказалась от торгов на обслуживание уличного освещения, выбрав подрядчика по схеме с оформлением разовых договоров.