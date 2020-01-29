Брянск, , 09:55 — REGNUM 124 иностранца, задержанные в Брянской области, принудительно высланы с территории Российской Федерации в 2019 году. Это те люди, которые находились на территории региона и страны нелегально, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов.

В 2019 году под контролем судебных приставов за границу отправили граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и других стран бывшего СССР, а также граждан Кубы, Марокко, Нигерии, Сирии и Боливии. По закону в течение пяти лет им будет запрещён въезд на территорию Российской Федерации.

Функции по исполнению судебных решений об административном выдворении иностранных граждан приставы получили в 2012 году.