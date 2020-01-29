Токио, , 09:55 — REGNUM В Японии обстановка с пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, перешла на новый уровень из-за первого зафиксированного в стране случая передачи болезни от одного человека к другому. Об этом 29 января сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.

«Нужно реагировать на ситуацию с пониманием того, что она существенно изменилась, мы вышли на новый этап», — заявил он на слушаниях в бюджетной комиссии верхней палаты парламента Японии, которое транслировалось по национальному телевидению в стране.

При этом в настоящее время в стране зафиксировано семь случаев заболевания пневмонией нового типа, при этом шесть человек из данного числа — это люди, которые прибыли из китайского города Ухань, где наблюдается очаг вспышки заражения новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не требовала от авиакомпаний приостановки воздушного сообщения с Китаем из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.