Горно-Алтайск, , 09:49 — REGNUM В 2019 года в отделах ЗАГС Республики Алтай зарегистрировано 3025 новорожденных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, трёхтысячный ребёнок появился на свет 26 декабря.

Как передаёт портал «Новости Горного Алтая», наиболее популярными именами для новорождённых мальчиков оказались Артём, Богдан и Егор. Для девочек — София, Полина и Виктория.

Реже всего в 2019 году мальчиков называли такими именами, как Шарли, Пересвет и Авдей, а девочек — Мария Мирабелла, Милолика и Лея.

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