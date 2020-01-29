Георгиевск, Ставропольский край, , 09:51 — REGNUM На Ставрополье начался суд над подрядчиком, построившим некачественное жилье для детей-сирот. Руководитель строительной компании обвиняется в мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе Георгиевского городского суда Ставропольского края.

По версии обвинения, в 2014 году фигурант дела создал организацию специально для участия в аукционах на заключение госконтрактов по долевому строительству многоквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Причем учредителем ее он указал своего сына.

Затем обвиняемый, используя ряд фиктивных документов, смог заключить шесть госконтрактов на участие в долевом строительстве четырех многоквартирных домов в станице Лысогорской Георгиевского городского округа. Общая сумма контрактов превысила 13 млн рублей.

Дома в итоге были построены, но они оказались непригодными для проживания из-за множества грубых нарушений строительных норм и правил. Обвиняемый знал об этом, но, вновь используя подложные документы, он передал дома на баланс органов исполнительной власти Ставрополья. В дальнейшем власти поселили в них 16 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В процессе эксплуатации в помещениях образовались сырые очаги у основания несущих стен, разрушился штукатурный слой у уровня пола первого этажа, образовалась черная плесень, нижняя часть стен и пола поражена грибком, произошла деформация напольных покрытий», — сказано в сообщении.

Обвинение считает, что все это создало реальную угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в этих домах. В Георгиевском городском суде Ставрополья начались предварительные слушания по этому делу.