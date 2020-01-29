Ташкент, , 09:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил завершить реформы в сфере гражданской авиации на основе рекомендаций Всемирного банка, сообщили 28 января в пресс-службе главы государства.

28 января состоялось совещание по вопросам развития транспортной отрасли Узбекистана. Мирзиёев раскритиковал состояние гражданской авиации. По его словам, АО Uzbekistan Airways и АО Uzbekistan Airports не смогли организовать деятельность как самостоятельные организации.

Президент также отметил, что введение режима «открытое небо» не привлекло ни одной зарубежной компании. Мирзиёев поручил ввести режим «открытого неба» в Навоийском и Термезском международных аэропортах и провести работу по привлечению иностранных грузоперевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января подписано соглашение о предоставлении консультационных услуг Всемирного банка для реформирования гражданской авиации Узбекистана.

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