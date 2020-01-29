Чебоксары, , 09:46 — REGNUM В Чувашии в полтора раза увеличат размер республиканского материнского капитала — со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Об этом заявил глава Чувашии в своём послании Госсовету.

Региональный маткапитал выплачивается в Чувашии за рождение третьего и последующих детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля подготовить законопроект о продлении маткапитала до конца 2026 года. Кроме того, глава государства поручил также обеспечить при этом ежегодную индексацию размера материнского капитала.

Поправки, в частности, предполагают предоставление права на получение маткапитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился (или был усыновлен) первый ребенок. Размер маткапитала составит 466 617 рублей. При рождении в таких семьях второго ребенка размер маткапитала должен увеличиться на 150 тыс. рублей.

Также российский лидер поручил предусмотреть предоставление маткапитала в размере 616 617 рублей при рождении второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.