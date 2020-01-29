Варшава, , 09:45 — REGNUM Авторы приключенческой игры Rustler, вдохновлённой серией Grand Theft Auto, выпустили необычной ролик для рекламы своего проекта на краудфандинг-платформе Kickstarter. В нём звучит пародия на песню из недавнего сериала «Ведьмак», сообщила «Игромания» 28 января.

В ролике средневековый бард призывает зрителей «заплатить чеканной монетой на Kickstarter», однако его грубо прерывает один из прохожих. Кампания по сбору средств на разработку Rustler пока не началась.

Напомним, Rustler (которую разработчики также называют Grand Theft Horse) — это игра, в которой геймерам предстоит управлять средневековым юношей и пытаться «пробиться наверх». Для достижения своих целей главный герой будет сражаться, угонять лошадей и совершать ограбления.

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