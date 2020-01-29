Москва, , 09:45 — REGNUM В России сформирован оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории страны. Состав штаба утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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В состав оперативного штаба вошли 12 человек. Руководить работой штаба будет зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Также в штаб вошли: глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава Михаил Мурашко, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и др.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта Минздрава, новый штамм коронавируса может попасть в Россию уже в феврале.

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