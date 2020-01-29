Обнинск, Калужская область, , 12:32 — REGNUM В Калужской области на площадке технопарка «Обнинск» планируется возвести комплекс одного из крупнейших государственных архивов в стране. Его емкость составит свыше 12 миллионов архивных дел, а общая площадь архивного комплекса — порядка 55 тыс. 212 квадратных метра. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации советника директора государственного архива РФ Алексея Гущина.

В будущем архиве будет действовать система электронного документооборота, что позволит оптимизировать приём документов и создать современную архивную инфраструктуру. В комплексе также предусмотрено 275 рабочих мест. С городской администрацией решается вопрос о создании центра обучения для работников архива. Открыть новый архивный комплекс в Обнинске планируется в 2022 году.

Ранее правительство России выделило 100 млн рублей на проектирование архивного комплекса государственного архива РФ в Обнинске.

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