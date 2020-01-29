Чебоксары, , 08:59 — REGNUM Минстрой Чувашии инициирует включение ещё 6 домов в реестр проблемных объектов, три из них находятся в Новочебоксарске. У 6 организаций-застройщиков не оказалось подтверждающих документов о согласии всех участников долевого строительства на продление сроков строительства, сообщает минстрой республики.

Среди них многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания по ул. Советская, 1а в г. Новочебоксарск (застройщик — ООО «АЛЬЯНС-НЕДВИЖИМОСТЬ»), многоквартирный 12−16-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (поз. 6, 6а) в I микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск (застройщик — ООО «ОРГТЕХСТРОЙ»), 14−16 этажный жилой дом поз.24 со встроенно-пристроенными помещениями в 1 мкр. Западного района г. Новочебоксарска (ООО «КОМПАНИЯ «СНЕГ»), 23-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями жилого комплекса на площади Речников в г. Чебоксары (застройщик — ООО «Речной фасад Чувашии»), 25-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания (поз.6а) в ЖК «Алые паруса» (застройщик — ООО «ГРАНДСТРОЙ»), многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой по площади Речников в г. Чебоксары (ЖК Ривьера) (застройщик — ООО «Фирма «Старко»).

Документы для включения данных домов в Единый реестр проблемных объектов направлены в «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» 28 января. В настоящее время разрабатываются необходимые мероприятия по достройке, которые в срок до 5 апреля будут включены в план-график («дорожную карту»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня в реестре проблемных объектов значатся 5 многоквартирных домов г. Чебоксары общей площадью 63,015 тыс. кв. метров. В 2019 году из 22 объектов-долгостроев (на начало года) были введены в эксплуатацию 14 объектов общей площадью 127,4 тыс. кв. м.

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