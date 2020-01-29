Улан-Удэ, , 08:32 — REGNUM На заседании по вопросам профилактики коронавирусной инфекции при правительстве Бурятии врачи рассказали о причинах появления новых типов вируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

По мнению специалистов, это происходит из-за постоянной спонтанной мутации. Сейчас природный резервуар и пути передачи нового коронавируса изучаются.

«Предположительно вирус может передаваться воздушно-капельным и контактным путем. Нельзя исключить фекально-оральный путь передачи вируса. Если ранее считалось, что коронавирус передается от животных, то сейчас уже установлено его передача от человека к человеку», — отметили в управлении.

На заседании также обсуждались принимаемые меры по недопущению завоза на территорию республики и распространения коронавируса. Для этого будут продолжены профилактические мероприятия, организовано медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая и т.д.

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