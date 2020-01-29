Соликамск, Пермский край, , 08:21 — REGNUM В Соликамске Пермского края задержан мужчина, который подозревается в покушении на убийство женщины с особой жестокостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 27 января мужчина в магазине во время разговора со знакомой сотрудницей облил женщину бензином и поджёг ее. Мужчина скрылся с места преступления. Охваченной огнем сотруднице магазина на помощь пришла коллега. Она потушила пламя огнетушителем и вызвала медиков. Женщину с серьёзными ожогами доставили в больницу.

Мужчина пока проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство. Решается вопрос о заключении соликамца под стражу. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.