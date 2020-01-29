Новосибирск, , 08:20 — REGNUM В Новосибирске в течение дня сегодня, 29 января, ожидается резкое похолодание: с — 4 до — 17 °C. Кроме того, будет идти снег, на дорогах — снежные заносы, гололедица, ветер до 6−11 м/с. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

Завтра, 30 января, ночью ожидается мороз до −22…−24 °С, в пригороде до — 29 °C, днём до −20…−22 °С, снег, на дорогах — гололедица, ветер до 4−9 м/с.

В пятницу, 31 января, температура ночью в городе −24…−26 °С, в пригороде до — 30 °C, днем −19…−21 °С, без осадков, на дорогах — гололедица, ветер до 3−8 м/с.