Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Командировка акима (главы) Нур-Султана Алтая Кульгинова никак не отразилась на работе коммунальных служба. Об этом градоначальник заявил 28 января в эфире телеканала «Хабар 24».

Решение мэра отправиться в ОАЭ вместе с казахстанской делегацией на фоне введения режима ЧС в городе было неоднозначно воспринято жителями Нур-Султана. После возвращения Кульгинов проверил уборку снега на главных улицах столицы.

«Накануне, с 23:00 до трех часов ночи, объезжал город. Снег везде чистят. Я проверял. Был и на полигоне, там тоже ведется работа», —сказал мэр. Он добавил, что в городе выпало 50 мм снега, при норме в 16 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Нур-Султане введен режим ЧС в связи со сложными погодными условиями. 28 января из города были закрыты дороги по всем направлениям.

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